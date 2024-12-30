ボートレース蒲郡のプレミアムG1「第13回クイーンズクライマックス」は30日、トライアル最終戦となる3回戦が終了。大みそかの31日、最終日12Rに行われる優勝戦メンバーが出そろった。平山智加（39＝香川）はトライアル3回戦12Rは5コースから握ったが展開もなく6着に終わった。1回戦、2回戦の貯金が生きて、ファイナル進出を果たしたが、ひとつでも内枠を手に入れるために「せめて5等が欲しかったですね」と悔しい表情を浮かべ