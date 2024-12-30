中国メディアに公開された高速鉄道の新型車両「CR450」の試作車＝29日、北京（新華社＝共同）【北京共同】中国で高速鉄道を運営する国有企業、中国国家鉄道集団は29日、高速鉄道の新型車両「CR450」の試作車を北京で中国メディアに公開した。営業運転の最高速度は時速400キロ、試験走行では450キロに達し、30日付の共産党機関紙、人民日報（電子版）は「世界最速の高速鉄道」と報じた。中国は2011年に浙江省で起きた高速鉄道事