石破茂首相は、トランプ次期米大統領が就任する来年1月20日以前の訪米を見送る方向で最終調整に入った。トランプ氏陣営から1月中旬の日程であれば会談に応じられるとの連絡を受け、日程調整を進めていたが、就任前では十分な成果が得られないと判断した。複数の政府関係者への取材でわかった。政府は今後、2月以降の正式会談を模索する。首相は今年11月にも南米訪問の帰路に米国に立ち寄り、トランプ氏との面会を模索したが