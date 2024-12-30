ボートレース蒲郡のプレミアムG1「第13回クイーンズクライマックス」は30日、トライアル最終戦となる3回戦が終了。大みそかの31日、最終日12Rに行われる優勝戦メンバーが出そろった。1号艇で臨んだトライアル3回戦12Rを逃げ切れば、7年ぶり2度目の完全Vに王手をかけることになった遠藤エミ（36＝滋賀）。しかし、結果は2着。1コーナーの旋回が外に流れ、2号艇・海野ゆかりに差しを許してしまった。「ちょっと回転を止め過ぎ