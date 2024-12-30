私たちの状況において、主人の保険内容は妥当なのでしょうか？皆さんから寄せられた家計の悩みにお答えする、その名も「マネープランクリニック」。今回は、夫の保険内容が足りているのか、また子ども2人の私立中学・私立小学校の毎月13万円の教育費、住宅ローンについてなどを専門家に質問したいという41歳のパート主婦の方です。ファイナンシャル・プランナーの深野康彦さんがアドバイスします。▼相談者今から頑張る！さん（仮