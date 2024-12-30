占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の【昼と夜の恋愛心理テスト】。一日のうちに昼と夜があるように、人の心の中にも光と闇があります。光の当たる部分、キュンと心がときめく「昼の心理テスト」をお届けします。 Q. ビフォーアフターで微妙に違う“間違い探し”を恋人に仕掛けるなら？A：髪形を微妙に変えるB：アクセサリーを外すC：服の着方を変えるD：香りを付け替える好きな人には、細かい違いにも気付いてほしいもの