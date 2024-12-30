オランダ代表FWメンフィス・デパイがアサルトライフルを携えた写真が公開されている。現在ブラジル1部のコリンチャンスに所属するメンフィス。つい最近までバルセロナ、アトレティコ・マドリーなどと、欧州サッカーの最前線に身を置いていたフットボーラーだ。半生を振り返ると、ガーナ人の父とオランダ人の母との間に生まれ、両親は幼少期に離婚。以来、母親に育てられ、PSVでプロ選手となって以降は「“デパイ”と表記・呼称され