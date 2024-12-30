◇全国高校ラグビー大会2回戦目黒学院12ー28報徳学園（2024年12月30日花園ラグビー場）Bシードの目黒学院（東京）は、報徳学園（兵庫）に敗れて初戦で姿を消した。攻撃を封じられて前半は得点できず、4トライを奪われて0―28で折り返し。後半24分にNo・8ロケティ・ブルースネオル（2年）がスクラムから押し込んでようやく初トライを決めたが、点差を埋められず12―28で敗れた。トンガ人留学生で高校日本代表候補のロケテ