山崎貴監督の『ゴジラ-1.0』や、宮粼駿監督の『君たちはどう生きるか』のオスカー獲得、さらに劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）』の興行収入が150億円を突破するなど、明るいニュースが目立った2024年の映画界。ゴールデングローブ賞の投票権を持つ映画評論家・松崎健夫さんに“2024年に公開された映画ベスト3”を選んでもらいました。■単なるディザスター映画ではない“防災意識を高める”映画『ツ