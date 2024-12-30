ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEが30日、東京・新国立劇場で開催された『第66回輝く! 日本レコード大賞』(TBS系 17:30〜22:00)に出演し、優秀作品賞を受賞した「ライラック」を披露した。『第66回輝く! 日本レコード大賞』に出演したMrs. GREEN APPLE昨年「ケセラセラ」で大賞を受賞し、2連覇がかかるMrs. GREEN APPLE。大森元貴は、大賞受賞で「たくさんのお祝いメッセージをいただいた」と言い、「大賞受賞をきっかけにより多く