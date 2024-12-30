【モデルプレス＝2024/12/30】年末恒例の音楽賞「輝く！日本レコード大賞」（TBS系にて17時30分〜22時まで生放送）が30日、東京・新国立劇場で開催された。生放送終了後には、受賞者らがコメントを残した。【写真】今年度の「レコ大」各賞受賞者＆曲一覧◆レコ大テレビ中継終了→その後の授賞式の模様Mrs. GREEN APPLEの最優秀作品賞が発表され、テレビ中継は終了。しかし、現場では司会の安住紳一郎アナウンサーの「放送は終了し