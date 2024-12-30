【モデルプレス＝2024/12/30】お笑いコンビカカロニの栗谷（35）が12月30日、所属事務所・グレープカンパニーの公式サイトに直筆の報告文を掲載。サーバーがダウンするほどの反響を呼んでいる。【写真】カカロニ栗谷、直筆報告文持ち“恩人”と2ショット”◆カカロニ栗谷、事務所HPに「幸せな朝」迎えた報告掲載所属事務所は「弊社所属タレント カカロニ栗谷からのお知らせ」とし、ニュースを更新。栗谷は直筆にて「御報告」とし、