大森元貴 【第66回 輝く！日本レコード大賞】Mrs. GREEN APPLEが30日、「ライラック」でレコード大賞を受賞した。昨年の「ケセラセラ」に続き2連覇。大森元貴（Vo.Gt）は受賞について、「今年はたくさんいろんなことを勉強させていただいた年だったので、胸がいっぱいです。ありがとうございます。本当に作家としての真価を問われていると言いますか、５ヶ月連続リリースというのは、自分自身で決めたことなのです