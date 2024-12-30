冬の塩湖が「白鳥の湖」に中国山西省18日、運城塩湖で冬を過ごすハクチョウ。（運城＝新華社記者/楊晨光）【新華社運城12月30日】「中国の死海」と呼ばれる山西省運城市の塩湖で、オオハクチョウが戯れ、餌を探す姿が観光客や市民らの目を引いている。運城塩湖は世界三大内陸性硫酸ナトリウム塩湖の一つで、総面積約132平方キロ。4600年を超える採塩の歴史を持ち、ここ数年は環境改善に伴いハクチョウやフラミンゴなどが越冬