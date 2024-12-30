石破首相は米国のトランプ次期大統領との会談について、来年２月以降のできるだけ早い時期に訪米して行う方向で調整に入った。トランプ氏側から来年１月中旬に会談できるとの意向が伝えられていたが、トランプ氏の１月２０日の大統領就任後に、十分な時間を確保して正式な会談を行った方が良いと判断した。複数の日本政府関係者が明らかにした。政府内には、首相とトランプ氏の個人的な信頼関係を構築するため、就任前の会談実