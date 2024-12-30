川崎市北部で目撃されているイノシシ＝１２日午後１０時３５分ごろ、川崎市多摩区（読者提供）川崎市北部や横浜市青葉区で１２月に入り、野生とみられるイノシシの目撃情報が相次いでいる。同じ個体が長距離を南下しているとみられ、専門家は「イノシシはパニックに陥っている状態。刺激しないでほしい」と呼びかけている。川崎市多摩区菅稲田堤１丁目で７日深夜に目撃されてから３週間余り。人に危害を加えたなどの通報はこれ