＜第66回日本レコード大賞＞◇30日◇東京・新国立劇場Creepy Nutsは優秀作品賞と特別賞をダブル受賞し、「Bling−Bang−Bang−Born」と「オトノケ−Otonoke」の2曲を披露した。優秀作品賞の「Bling−」はくせになる呪文のようなリリックで世界的ヒットになった。だがDJ松永（34）は「まだ1回も私生活で聞いたことがないんですよ。よく街中で流れてるとか聞いてるんですけど、おれの生活範囲には届いてないから、本当かなって」と、