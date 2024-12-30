最初はいい人そうでも、時間を経るにつれて言動が大きく変わっていく男性もいるでしょう。特に「束縛や嫉妬心が強くなってきた…」と感じるなら注意サインでしょう。そこで今回は、そんな「メンヘラ気質な男性」に見られる特徴を紹介します。定期的に「どこで何をしてるのか？」を確認してくる男性から電話やLINEが定期的に入るようなら要注意。急用でもなく「どこで何をしているのか？」を一方的に確認してくる男性はメンヘラ気質
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