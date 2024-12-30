浮気性な男性と交際してしまうと、苦しい恋になる可能性はかなり高いと言えるでしょう。だからこそ、交際する前に男性に浮気性なところがないかをチェックしておきたいところ。そこで今回は、「浮気性な男性」に共通する特徴を紹介します。女性からチヤホヤされたいところがある女性からチヤホヤされたい、女性からチヤホヤされるのが嬉しいという男性は浮気性の可能性が高いでしょう。そういう男性は色々な女性との接点を持ちたが