お笑いタレントの有吉弘行、女優の橋本環奈、伊藤沙莉、鈴木奈穂子アナウンサーが３０日、東京・渋谷のＮＨＫで「第７５回ＮＨＫ紅白歌合戦」のリハーサルを行い、報道陣の取材に応じた。司会を務める４人はリハーサルを経て慌ただしく登壇。放送１００周年企画「歌って踊ろう！ＫＩＤＳＳＨＯＷ」でダンスを披露する有吉が「もうクタクタです」と正直に感想を語ると、そろって笑顔を見せた。橋本は３年連続３回目の大役