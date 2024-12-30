キズがYouTube企画『一撃』の“お正月スペシャル”スピンオフ企画『反撃2025』を、オフィシャルYouTubeチャンネルにて来年2025年の元日より3夜連続で配信する。『一撃』とは来夢（Vo）がキズの楽曲をゲストボーカリストとコラボする企画であり、過去には来夢自身がリスペクトしてやまない逹瑯（MUCC）、ガラ（メリー）、団長（NoGoD）、大森靖子、NOBUYA（ROTTENGRAFFTY）、葉月(lynch.)などのボーカリストとコラボレーションして