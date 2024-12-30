「第６６回輝く！日本レコード大賞」（日本作曲家協会主催）の授賞式が３０日、東京・初台の新国立劇場で行われた。３人組バンドのＭｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥが「ライラック」で大賞を受賞。昨年の「ケセラセラ」に続き、バンドとしては初めての２年連続で大賞に輝いた。年末の歌番組出演が続くミセスは、「ライラック」歌唱前に一文字ずつ発していることが話題に。これまで「た」「す」「け」「て」と意味深で、ＳＮＳ上