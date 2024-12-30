２０１７年ミス青学ＧＰでモデルの今井美桜が３０日に自身のＳＮＳを更新。旅行の様子を公開した。今井はインスタグラムに、「行きたいところ、やりたいことを詰め込んだＶｉｅｎｎｅシュテファン大聖堂も世界一美しい図書館も素敵でしたふらっと入ったお店がミシュランのお店だった混んでたけどたまたま入れてラッキー」とつづり、オーストリア・ウィーンに訪れた際の様子をアップ。イルミネーションや食事など旅を満喫