魚が気になって仕方ない！？ YouTubeチャンネル「Teddy kittens」では、猫たちが水槽に浮かぶおもちゃの魚を捕まえようとする様子が配信され、動画のコメント欄には「愛らしすぎる」「つかまり立ちの姿がキュート！」の声が続出しました。水槽におもちゃの魚が放たれると…注目を集めたのは「猫は魚を捕まえる」という動画。動画が始まると、部屋の中には空っぽの水槽が。そこに「これは一体…何だニャ？」と不思議そうに近