俳優の生瀬勝久（64）が29日放送のフジテレビ系「女史たちとニュース生瀬＆カズレーザーと令和女史が2024年重大二ュース大激論」（前7・30）に出演。自身が指摘された“ハラスメント”について言及した。この日は「2024年印象に残ったニュース」を放送し、「次々と生まれる新型ハラスメント」の話題を取り上げる場面があった。その中でお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーが「生瀬さんは撮影現場などで何かハラ