ロイター通信によると、旧ソ連構成国ジョージアで２９日、ロシアに融和的な与党「ジョージアの夢」が支持する保守系のミハイル・カベラシビリ氏（５３）が新大統領に就任した。欧米がジョージアをロシアとの戦争に巻き込もうとしていると主張するなど反欧米的な姿勢で知られ、２９日の就任式後、「（国家の）発展に必要なのは平和だ」と述べた。サロメ・ズラビシビリ前大統領（７２）は与党が勝利した１０月の議会選で不正があ