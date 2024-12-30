◇全国高校ラグビー大会2回戦国学院栃木59ー3明和県央（2024年12月30日花園ラグビー場）国学院栃木が明和県央（群馬）との隣県対決を制して4年連続の3回戦進出を決めた。前半1分にペナルティーゴールで早々と先制されたが、その1分後にSH渡辺匠（3年）が相手のキックをチャージしてそのままトライを決めてすぐに逆転。8人が計9トライを決める猛攻で点差を広げていき、相手に一度もインゴールを割らせなかった。吉岡肇