取り締まりでバイクの排気音を測定する警察官＝２０日、横浜市中区新港１丁目横浜・みなとみらい２１（ＭＭ２１）地区で、バイクなどによる騒音問題が住民らを悩ませている。若者などが違法改造したバイクにまたがり、爆音を鳴らして走行しているといい、地元住民からは「うるさくて眠れない」などの声が聞かれる。取り締まりは継続して行われているものの解消には至っておらず、県警はバイクが集まると予想される大みそかには、