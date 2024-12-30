1月1日より実装 セガは、現在サービス中のAndroid/iOS用RPG「D×2 真・女神転生リベレーション」（D2メガテン）の最新情報などを届けるWEB番組「D2メガテン公式放送～7周年記念悪魔登場スペシャル～」において、周年で登場する新★5悪魔を発表した。 【D2メガテン公式放送～7周年記念悪魔登場スペシャル～】 【今回の発表内容のまとめ】 この冬に登場する新★5