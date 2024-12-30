北海道コンサドーレ札幌は30日、MF駒井善成（32）が横浜FCに完全移籍すると発表した。駒井は浦和から18年に札幌に加入。今季はリーグ戦35試合6得点を挙げ、今季限りでの契約満了が発表されていた。駒井はクラブを通じ「来年度は四方田さんのもと、横浜FCのために自分らしく全力で頑張ってきます。再来年度に絶対にJ1で会いましょう！あらためて7年間ありがとうございました！」とコメントした。来季J1に昇格する横浜FCは、元