「第６６回輝く！日本レコード大賞」が３０日、東京・新国立劇場で行われ、アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」が優秀作品賞を受賞した。ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲは昨年、最優秀新人賞を受賞している。今年は「ＮＥＷＫＡＷＡＩＩ」で優秀作品賞に選出された。この日は頭に蝶の飾りを付けた衣装で登場。メンバーの真中まな（２５）は、昨年のレコ大で「お父さーん！芸能活動始めました！」と実の父に向けて