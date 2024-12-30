フリーの皆藤愛子アナウンサーが３０日に自身のＳＮＳを更新。モデルでタレントの高田秋との２ショットを披露した。ＢＳ１１「ＢＳイレブン競馬中継ＳＡＴＵＲＤＡＹ」（土曜・正午）でメインＭＣを務める皆藤アナ。インスタグラムを更新し、「秋ちゃんが卒業でした！８年間本当にお疲れさまでした」と、アシスタントＭＣを８年間務めた高田の卒業を祝福。「うまナビまで全て終えてスタジオを出たところの写真。よく２人でお