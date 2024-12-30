23:45 米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（12月） 予想42.7前回40.2 31日 0:00 米中古住宅販売成約指数（11月） 予想1.0%前回2.0%（前月比) 予想7.9%前回6.6%（前年比) ※予定は変更されることがあります。