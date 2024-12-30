■これまでのあらすじすみれは保育園のパパ友のひとり、島田からつきまとわれ悩みます。彼はすみれの職場にまで来ますが、すみれは彼のストーキングの証拠を録音することに成功。しかし島田の妻・ゆり子から、島田が制裁を受けないこと、警察に行っても逆上するだけだということを警告されます。事態を知った夫は警察へ。警察のアドバイスに従って島田からの贈り物のぬいぐるみを調べると、中から出てきたのは盗聴器でした。すみれ