一目惚れからの猛アタック！妻が明かす、安田大サーカス・団長とのなれそめ「あれは…安田大サーカスの団長？」目立ちたくないのにいつも即バレしてしまう理由／夫は安田大サーカスの団長です（1）妻が語る、安田大サーカス・団長安田さんとの仰天エピソード子どもの入園式で目立ちすぎて即バレしたり、大阪から東京まで自転車で走ってプロポーズしたり。お笑いトリオ・安田大サーカスの団長・安田さんは、テレビの中だけではなく