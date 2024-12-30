岐阜県高山市で、冷たい川に入って一年間の厄を払い無病息災を願う「みそぎ神事」が行われました。 【写真を見る】水温４度の川で厄払い岐阜・高山市で「みそぎ神事」 「みそぎ神事」は昭和の初めから始まったとされ、高山市国府町の阿多由太（あたゆた）神社で、毎年この時期に行われる年の瀬の恒例行事です。12月30日は神社の氏子ら男女29人がお祓いを受けた後、水温4度の荒城川に入り、ことし1年の厄払いと新年の無病息災を