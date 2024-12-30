年末年始を北アルプスで過ごす登山者へ向けて、岐阜県警は安全な登山を呼びかけています。 【写真を見る】“初日の出”狙いで北アルプスの登山客増加…年末年始の山岳遭難防止へ注意呼びかけ 年末年始の時期には、ご来光などを求めて多くの登山者が北アルプスを訪れます。岐阜県警・山岳警備隊は12月31日から1月2日まで西穂高岳の山荘に隊員3人を常駐させます。岐阜県警によりますと、ことし北アルプスの岐阜県側で発生した山岳