名古屋市熱田区の熱田神宮で12月30日、新年の五穀豊穣を願い大鏡餅の奉納が行われました。参道を練り歩く大きな鏡餅。直径1.5メートル、重さはおよそ400キロです。白い法被を来た愛知県内の農家らおよそ200人が本宮の拝殿までおよそ200mを担いで運びました。大鏡餅の奉納は新年の五穀豊穣を祈る年末恒例の行事で、1月10日に鏡開きをして参拝者に振舞われます。2025年熱田神宮の正月三が日の参拝客は、2024年より20万