2024年本気で愛用したベスト美容グッズ私は現在32歳なのですが、30代ということもあるのか最近の日本の気候なのか、以前より乾燥が気になるようになりました。そしてもともと冷え症だったりやむくみやすい体質で、普段からかなり体を冷やしたりむくみを引き起こさないよう気をつけて過ごしています。そんな私がこの一年本気で愛用していた神グッズをご紹介します♡ [btk_sh_bgc_text background="#fadee7"]◎美容機器