【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■Mrs. GREEN APPLEが2年連続で大賞受賞！ TBS系『第66回 輝く！日本レコード大賞』が12月30日に放送。 レコード大賞が、Mrs. GREEN APPLE「ライラック」に決定した。 審査対象となる「優秀作品賞」は、以下の10作品が発表されていた。 【優秀作品賞】※曲名 50音順「I wonder」Da-iCE「幾億光年」Omoinotake「紅の蝶」山内惠介「Supernatural」NewJeans「NEW KAWAII」FR