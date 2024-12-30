第６６回日本レコード大賞（日本作曲家協会主催）の最終審査会が３０日行われ、人気バンドのＭｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥの「ライラック」が大賞に輝いた。同バンドの大賞受賞は２年連続。最優秀新人賞には、こっちのけんとさんが選ばれた。