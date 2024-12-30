「第６６回輝く！日本レコード大賞」の発表が３０日に行われ、３人組グループ、Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥが楽曲「ライラック」で大賞を受賞した。２年連続の大賞。５カ月連続で作品発表した１年。大森元貴は「今年は本当にたくさん色んなことを勉強させていただいた年で、凄く胸がいっぱいです」と語った。プレッシャーもあっただろうと聞かれると「本当に作家として真価を問われているというか、自分自身が決めたこ