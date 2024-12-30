役職停止中の国民民主党・玉木雄一郎代表（55）が30日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。代表としての役職停止中でありながら、積極的なＳＮＳ発信やメディア出演を続けることへの批判に反論した。 【写真】〝喫茶たまき〟で吉村洋文氏と会談した玉木雄一郎氏 玉木氏は「各メディアや他党の方からも、『役職停止中』に情報発信やテレビ出演はまかりならんとのご批判をいただいています」と明かした。