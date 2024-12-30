2024年、飛躍の年となった日本ハムの田宮裕涼（24）。自身プロ初の開幕スタメンマスクを任され、「ゆあビーム」と称される強肩と強打を兼ね備えた「打てる捕手」として台頭した。そんな田宮が、「パーソル パ・リーグTV」配信の動画視聴数を選手別に集計した“年間ランキング”の第7位に入った。【映像】“ゆあビーム”で盗塁阻止の瞬間田宮は総視聴数315万PVで第7位にランクイン。その中で高い視聴数を得たのが、4月29日のオリッ