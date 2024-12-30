惜しくも準優勝だったが、2006年のワールドカップ・ドイツ大会を戦ったフランス代表、そして優勝した2018年のワールドカップ・ロシア大会でのフランス代表。両方のチームには、ピッチ中央を支配する絶対的なコンビがいた。2006年のチームには、クロード・マケレレとパトリック・ヴィエラがコンビを組んでいて、2018年のチームではポール・ポグバとエンゴロ・カンテだ。世代が異なるが、仏『Foot Mercato』はどちらが優れたコンビだ