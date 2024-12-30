ニューカッスル・ユナイテッドは人気銘柄ストライカーのアレクサンデル・イサクの流出を防ぐために値札を設定したようだ。『Telegraph』が報じている。ニューカッスルで大活躍中のエースストライカーのイサクは今季のプレミアリーグで16試合に出場し、11ゴール4アシストを記録している。前節のアストン・ヴィラ戦では決勝ゴールを決め、前々節のイプスウィッチ戦ではハットトリックと大暴れ。プレミアリーグ屈指のストライカーは好