プレミアリーグ第19節でレスターと対戦し、2-0の勝利を飾ったマンチェスター・シティ。実に公式戦6試合ぶりの勝利となったが、この試合で主役となったのがサヴィーニョだ。今シーズンよりシティに加入したサヴィーニョは序盤から得意のドリブルで好印象を残していたが、ノーゴールの状態が続いていた。そのせいで批判の的になることもあったが、今節待望の移籍後初ゴールをマーク。さらにアーリング・ハーランドのゴールもアシスト