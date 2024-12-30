年末恒例『第66回 輝く！日本レコード大賞』（TBS系後5：30〜10：00）が30日、東京・新国立劇場から生中継され、3人組ロックバンドのMrs. GREEN APPLEが「ライラック」（作曲：大森元貴、作詞：大森元貴、編曲：久保田真悟（Jazzin'park）／大森元貴）で大賞に輝いた。昨年「ケセラセラ」で大賞を受賞し2年連続となる。バンドでは初めて。【写真】大みそかは紅白へLE SSERAFIMMrs. GREEN APPLEは、大森元貴（Vo／Gt）、若