三菱ＵＦＪ銀行の４０歳代の元行員女性が支店の貸金庫から時価十数億円の金品を盗み出した問題で、元行員が盗んだ貴金属を複数の買い取り店や質店で売却していたことが捜査関係者への取材でわかった。警視庁は売却で得た金を投資などに充てていたとみて、窃盗容疑で捜査している。元行員は２０２０年４月〜今年１０月、貸金庫の管理を担当していた東京都練馬区の練馬支店（旧江古田支店含む）と世田谷区の玉川支店で貸金庫を無