お笑いコンビ、カカロニの栗谷悟史が３０日、所属するグレープカンパニーのホームページに直筆でメッセージを投稿。「この度恋人ができ『幸せな朝』を迎えた事をご報告させて頂きます」とつづった。栗谷といえば、これまで一度も恋人ができたことがないという「モテないキャラ」で人気だ。暮れも押し迫った報告にＸは思わずよくない報告かと勘違いしたが、読んでみたらハッピーな内容とあって大盛り上がり。「まさかの！めで